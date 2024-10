Ecco le 15 migliori aziende italiane in cui lavorare (secondo operai e impiegati) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 77% degli operai italiani, collaboratori in una tra le 15 organizzazioni d’eccellenza della manifattura tricolore, afferma di lavorare in un eccellente luogo di lavoro con una differenza di ben 25 punti percentuali rispetto alle altre aziende analizzate (52%). È uno dei dati principali che emergono dalla 3a edizione del ranking Best Workplaces Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 77% degliitaliani, collaboratori in una tra le 15 organizzazioni d’eccellenza della manifattura tricolore, afferma diin un eccellente luogo di lavoro con una differenza di ben 25 punti percentuali rispetto alle altreanalizzate (52%). È uno dei dati principali che emergono dalla 3a edizione del ranking Best Workplaces

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco le 15 migliori aziende italiane in cui lavorare (secondo operai e impiegati) - Il ranking Best Workplaces for Blue Collar 2024, stilato da Great Place to Work Italia Il 77% degli operai italiani, collaboratori in una tra le 15 organizzazioni d’eccellenza della manifattura tricolore, afferma di lavorare in un eccellente luogo di lavoro con una differenza di ben 25 punti percentuali rispetto alle altre aziende analizzate (52%). (Sbircialanotizia.it)

Roma : collega operaio morto - non doveva lavorare su ascensore - Roma, 14 ott (LaPresse) – Da quanto apprende LaPresse parlando con uno degli operai che lavoravano nel cantiere di Via delle Vergini, a Roma, l’operaio 48enne deceduto oggi “non doveva lavorare sull’ascensore”. Secondo il collega, che ha specificato di lavorare nello stesso cantiere, ma per una ditta diversa da quella dell’operaio, Peter Isiwele, di origini nigeriane, “era un facchino e non ... (Lapresse.it)

Operaio di Sansepolcro precipita e muore a Genova - la Asl : "Non aveva titolo per lavorare lì" - Sono tre gli indagati per la morte di Marco Ricci, l'operaio di 39 anni residente a Sansepolcro caduto per oltre dieci metri nel vano ascensore di una palazzina che stava ristrutturando, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Parco del Ponte dedicato alle vittime del crollo del ponte... (Arezzonotizie.it)