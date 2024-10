Lanazione.it - Eccellenze in vetrina. Nucci-Lab al debutto verso il tutto esaurito

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si vailper la prima edizione di ‘Lab – Salone del gusto’, lo spazio espositivo gastronomico che mette inl’innovazione, la ricerca e il confronto nel settore food. Per l’iniziativa in programma a Montemurlo, lunedì 21 ottobre, dalle 18 alle 22, all’Hotel I Vivai, c’è stato un vero boom di prenotazioni. A promuovere la manifestazione è l’azienda pratese Lp, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari. Il salone è stato immaginato per fare scoprire le più recenti creazioni culinarie, ma anche abbinamenti innovativi, così da proporre sul mercato gastronomico nuovi prodotti di qualità.