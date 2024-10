Ilgiornale.it - "È rifatta". L'odio social della sinistra contro il sindaco di Latina. Lei: "Mi curo il cancro, ora denuncio"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prima cittadina reagisce alle offese ricevute sul web. "Comportamenti beceri, intollerabile essere giudicata non per l'operato ma per il sospetto di ricorrere alla chirurgia estetica"