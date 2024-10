È arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È arrivata nel porto di Shengjin, in Albania, la nave Libra della Marina militare con a bordo i primi 16 migranti, 10 bengalesi e sei egiziani, che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha constatato l’Ansa. Le procedure prevedono che, nell’hotspot allestito vicino al porto, i migranti vengano identificati e sottoposti a uno screening sanitario per essere poi trasferiti al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri. Qui sono stati allestiti un centro di accoglienza da 880 posti, un Cpr da 144 posti che ospiterà le persone destinate all’espulsione e un penitenziario da 20 posti per chi compie reati. Quattro settimane per esaminare le richieste di asilo Il gruppo di bengalesi ed egiziani attenderà nel centro l’esito della propria domanda di asilo, che dovrà arrivare entro quattro settimane. Lettera43.it - È arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ènel porto di Shengjin, in, laLibramilitare con a bordo i primi 16, 10 bengalesi e sei egiziani, che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha constatato l’Ansa. Le procedure prevedono che, nell’hotspot allestito vicino al porto, ivengano identificati e sottoposti a uno screening sanitario per essere poi trasferiti al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri. Qui sono stati allestiti un centro di accoglienza da 880 posti, un Cpr da 144 posti che ospiterà le persone destinate all’espulsione e un penitenziario da 20 posti per chi compie reati. Quattro settimane per esaminare le richieste di asilo Il gruppo di bengalesi ed egiziani attenderà nel centro l’esitopropria domanda di asilo, che dovrà arrivare entro quattro settimane.

