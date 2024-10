Domani, 14 ottobre, i funerali di Gabriele. La famiglia: “Fate opere di bene” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro in Quarto, Domani 17 ottobre alle ore 16.30, si svolgeranno le esequie del piccolo Gabriele Abbruzzese, 10 anni, deceduto lo scorso venerdì in una scuola di Quarto. La salma arriverà dall’Ospedale Policlinico II di Napoli. La famiglia ha espresso la volontà di destinare i fondi per i fiori ad Domani, 14 ottobre, i funerali di Gabriele. La famiglia: “Fate opere di bene” Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro in Quarto,17alle ore 16.30, si svolgeranno le esequie del piccoloAbbruzzese, 10 anni, deceduto lo scorso venerdì in una scuola di Quarto. La salma arriverà dall’Ospedale Policlinico II di Napoli. Laha espresso la volontà di destinare i fondi per i fiori ad, 14, idi. La: “di” Il Blog di Giò.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Enna : le previsioni per domani giovedì 17 ottobre - I venti saranno deboli, provenienti da sud, con velocità massime di 12,8 km/h. In serata si prevede un nuovo incremento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 16°C. I venti rimarranno deboli, con una direzione principalmente da sud. Le temperature rimarranno piacevoli, con punte massime che toccheranno i 24,8°C nel pomeriggio. (Dayitalianews.com)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete - Toro - Gemelli - Cancro - Leone e Vergine | Giovedì 17 ottobre 2024 - Sul lavoro, le stelle vi sostengono: è il momento di portare avanti progetti ambiziosi e concretizzare i vostri sogni. TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 ottobre 2024), in amore, c’è qualche incertezza che potrebbe emergere, ma con il dialogo riuscirete a risolvere tutto. (Tpi.it)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Giovedì 17 ottobre 2024 - SCORPIONE Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 ottobre 2024), l’amore vi regala forti emozioni oggi, con una grande sintonia con il partner. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sul lavoro, la giornata richiede pazienza: affrontate ogni sfida con calma e determinazione. (Tpi.it)