Diventare volontari ospedalieri: al via il corso dell'Avo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Cinque appuntamenti, della durata di due ore ciascuno, per Diventare volontari ospedalieri. Il corso gratuito, "Imparare per aiutare", organizzato da AVO in collaborazione con Asl Toscana Sud Est, partirà giovedì 17 ottobre alle 17 e si terrà nei locali dell'Aula di Formazione dell'Ospedale San Donato di Arezzo. La prima lezione si aprirà con il saluto della presidente AVO Arezzo, Maddalena Conti, della presidente regionale di AVO Fiorenza Fanicchi e della direttrice dell'Ospedale di Arezzo, dr.ssa Barbara Innocenti, e verterà sullo statuto dell'Avo. Un corso durante il quale, grazie alla presenza dei professionisti sanitari e non solo, gli aspiranti volontari potranno apprendere gli strumenti e le modalità per interagire correttamente con i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera. La seconda lezione il 21 ottobre poi il 24, 25 e 30 ottobre.

