Ilrestodelcarlino.it - Dal gusto alla tradizione: torna la ’Bonissima’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Bonissima, il festival dele dei prodotti tipici modenesi porterà questo weekend in piazza, e in tavola, tre giorni di "territorio,e tipicità". Da venerdì a domenica, Piazza Grande sarà animata dquattordicesima edizione della festa dedicata ale all’eccellenza dei prodotti tipici del territorio: sarà proprio il cibo al centro dell’evento, con 30 produttori locali presenti e altrettanti eventi fra showcooking, laboratori, conferenze e visite guidate, fra le quali quelle agli stand organizzate da Pier Luigi Roncaglia ("sono già sold out – dice – tanto che ci stiamo muvoendo per raddoppiare i posti a disposizione"). Tantissimi anche i laboratori di cucina tipica.