Dal gas naturale all’energia, ok Cdm a riforma accise (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. E' quanto si legge nel comunicato del Cdm. Di seguito le principali previsioni del provvedimento. INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI Dal gas naturale all’energia, ok Cdm a riforma accise L'Identità. Lidentita.it - Dal gas naturale all’energia, ok Cdm a riforma accise Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di. E' quanto si legge nel comunicato del Cdm. Di seguito le principali previsioni del provvedimento. INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI Dal gas, ok Cdm aL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal gas naturale all’energia - ok Cdm a riforma accise - Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. (Ildenaro.it)

Dal gas naturale all’energia - ok Cdm a riforma accise - (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Dal gas naturale all’energia - ok Cdm a riforma accise - E' quanto si legge nel comunicato del Cdm. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise. Di seguito le principali previsioni del provvedimento. (Periodicodaily.com)