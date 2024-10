Cuneo fiscale strutturale, buste paga con 100 euro extra per chi ne guadagna meno di 35mila (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ha deciso: con la Legge di Bilancio 2025 si confermano il taglio del Cuneo fiscale e la rimodulazione dell’Irpef. Non è una semplice proroga, ma una scelta per rendere queste misure stabili, garantendo così una riduzione delle tasse a chi guadagna fino a 35mila euro all’anno. Il risparmio mensile potrebbe superare i 100 euro, secondo le stime legate alle misure in discussione. Ovviamente, le riduzioni dipenderanno dalla fascia di reddito, quindi non saranno uguali per tutti. C’è una novità: il meccanismo di erogazione dello sconto fiscale verrà modificato e verrà introdotta una zona “cuscinetto” tra i 35mila e i 40mila euro di reddito annuo. Questo permetterà di estendere il beneficio, che però andrà progressivamente riducendosi per chi si colloca in quella fascia di reddito. Quifinanza.it - Cuneo fiscale strutturale, buste paga con 100 euro extra per chi ne guadagna meno di 35mila Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ha deciso: con la Legge di Bilancio 2025 si confermano il taglio dele la rimodulazione dell’Irpef. Non è una semplice proroga, ma una scelta per rendere queste misure stabili, garantendo così una riduzione delle tasse a chifino aall’anno. Il risparmio mensile potrebbe superare i 100, secondo le stime legate alle misure in discussione. Ovviamente, le riduzioni dipenderanno dalla fascia di reddito, quindi non saranno uguali per tutti. C’è una novità: il meccanismo di erogazione dello scontoverrà modificato e verrà introdotta una zona “cuscinetto” tra ie i 40miladi reddito annuo. Questo permetterà di estendere il beneficio, che però andrà progressivamente riducendosi per chi si colloca in quella fascia di reddito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cuneo fiscale strutturale - buste paga con 100 euro extra per chi guadagna meno di 35mila - Un intervento che potrebbe interessare circa 440mila contribuenti, garantendo loro un risparmio annuo tra gli 80 e i 400 euro, a fronte di un impatto limitato sui conti pubblici. Secondo le stime elaborate dal Consiglio nazionale dei commercialisti per il Messaggero, per chi ha un reddito di 29mila euro, il beneficio si tradurrebbe in un risparmio di soli 10 euro all’anno, mentre chi arriva a ... (Quifinanza.it)

Manovra 2025 - c’è l’ok del Consiglio dei Ministri : tutte le misure tra cuneo fiscale - bonus e pensioni - Inoltre sono stati incrementati i fondi per i rinnovi contrattuali nel settore sanitario, con aumenti legati alla crescita del PIL nominale, stimati intorno all’1% annuo. I premi di produttività saranno tassati al 5% fino al 2027, e saranno prorogati gli incentivi per l’occupazione di giovani e donne nel Sud, oltre alla decontribuzione per le imprese nelle ZES e incentivi per l’autoimpiego ... (Dayitalianews.com)

Manovra - oggi arriva in Cdm : tagli cuneo fiscale e Irpef - ipotesi 3 - 2mld alla sanità e contributo 3-4 mld dalle banche in 2 anni - Il Consiglio dei Ministri è stato convocato stasera, alle ore 20, dove insieme al Documento di bilancio per l'Unione europea ci sarà anche la Legge di Bilancio vera e propria e il decreto fiscale collegato, per un primo esame dei testi. La manovra 2025 dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi di eu . (Ilgiornaleditalia.it)