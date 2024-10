Ilrestodelcarlino.it - Cosma Vela pronta al debutto. Al Passetto ma a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inizio tutto in salita per laAncona che nel raggruppamento di Coppa a Catania, lo scorso weekend, ha rimediato quattro sconfitte, la prima contro la blasonata e campione d’Italia in carica Orizzonte Catania per 26-2, quindi contro il Rapallo per 13-6, e poi domenica 21-4 contro il Trieste e nel pomeriggio 20-10 con il Cosenza. Tra l’altro nelle ultime due partite coach Milko Pace non ha potuto contare sull’apporto della bomber Elena Altamura, fermata da un infortunio al gomito che ne mette seriamente a rischio la presenza sabato prossimo nella partita d’esordio in campionato, nuovamente contro l’Orizzonte Catania, stavolta alla ritrovata piscina deldi Ancona, ma anel rispetto delle normative, nonostante la messa in regola di tutto l’impianto con l’intervento di manutenzione che ha fatto seguito alla chiusura dello scorso febbraio.