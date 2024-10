Ultimouomo.com - Cosa guadagna e cosa perde l'Inghilterra con Tuchel

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A convincere i dirigenti della Football Association della necessità di ingaggiare un nuovo CT, chissà, magari è stata la formazione scelta da Lee Carsley contro la affrontare l’amichevole con la Grecia. Carsley fino a luglio era l’allenatore dell’Under 21 inglese. A livello giovanile l’riesce sempre più spesso a capitalizzare la grande quantità di talento di cui dispone: dal 2017 ad oggi ha vinto un Mondiale Under 20, due Europei Under 19 e, da ultimo, l’Europeo Under 21 del 2023 proprio con Lee Carsley in panchina, alla guida di una squadra che poteva contare su talenti come Cole Palmer, Curtis Jones, Smith Rowe, Noni Madueke e Anthony Gordon. La scelta di promuoverlo come sostituto di Southgate, seppur ad interim, aveva senso, perché conosceva buona parte dei giocatori della Nazionale e delle selezioni giovanili. Dopotutto anche Southgate arrivava dall’Under 21.