Veneziatoday.it - Cosa bolle in pentola? A Chioggia un weekend di cicchetti e menù a base di moscardino

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna neldel 18, 19 e 20 ottobre la manifestazione gastronomica "in?", che quest'anno giunge alla sua seconda edizione. I bacari di Riva Vena proporranno per tutto il fine settimanadedicati al.Clicca qui per iscriverti al canale