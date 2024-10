Screenworld.it - Corto Maltese: Rainbow Group vuole realizzare una serie live-action basata sulle graphic novel di Hugo Pratt

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il gruppo italiano, la società guidata da Iginio Straffi, creatore del franchise di animazione di successo Winx Club, è pronto a salpare per i mari con unaadattata dalledi. I fumetti seguono il personaggio del titolo, un lupo di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Lo scorso mercoledì,ha annunciato una partnership con Cong SA, la società che detiene tutti gli IP di. Oltre a produrre la nuovaTV, attualmente in fase di sviluppo, la società gestirà i diritti di licenza diin tutto il mondo, hanno affermato i due gruppi di produzione in una dichiarazione congiunta.