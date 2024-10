Cordoba-FC Cartagena (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sei punti in classifica per l’FC Cartagena, che viene da due sconfitte senza aver segnato nemmeno un gol, tre in più per il Cordoba che però in casa è ancora imbattuto dopo quattro partite disputate delle quali due vinte contro rivali di livello simile a quello degli Albinegros, come il neopromosso Deportivo La Coruña, battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cordoba-FC Cartagena (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sei punti in classifica per l’FC, che viene da due sconfitte senza aver segnato nemmeno un gol, tre in più per ilche però in casa è ancora imbattuto dopo quattro partite disputate delle quali due vinte contro rivali di livello simile a quello degli Albinegros, come il neopromosso Deportivo La Coruña, battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cordoba-FC Cartagena (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Sei punti in classifica per l’FC Cartagena, che viene da due sconfitte senza aver segnato nemmeno un gol, tre in più per il Cordoba che però in casa è ancora imbattuto dopo quattro partite disputate delle quali due vinte contro rivali di livello simile a quello degli Albinegros, come il neopromosso Deportivo La Coruña, battuto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Cordoba-FC Cartagena (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Sei punti in classifica per l’FC Cartagena, che viene da due sconfitte senza aver segnato nemmeno un gol, tre in più per il Cordoba che però in casa è ancora imbattuto dopo quattro partite disputate delle quali due vinte contro rivali di livello simile a quello degli Albinegros, come il neopromosso Deportivo La Coruña, battuto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)