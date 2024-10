Conte a Meloni: “Ora le spiego, lei però deve dimettersi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – “Oggi, Meloni, ha detto una cosa interessante, ovvero che si dimetterà nel momento in cui un esponente del Movimento 5 stelle le spiegherà il senso delle sue parole. Ci provo. Quando lei ha detto sì alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti per l’infanzia. Quando ha detto cancellazione delle accise voleva dire aumento delle accise, quando ha detto aiuti ai pensionati e stop Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in sede di dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. “Quando ha detto blocco navale intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto di voler dare ampio spazio al merito intendeva dire ‘riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti’. Lopinionista.it - Conte a Meloni: “Ora le spiego, lei però deve dimettersi” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – “Oggi,, ha detto una cosa interessante, ovvero che si dimetterà nel momento in cui un esponente del Movimento 5 stelle le spiegherà il senso delle sue parole. Ci provo. Quando lei ha detto sì alla natalità voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti per l’infanzia. Quando ha detto cancellazione delle accise voleva dire aumento delle accise, quando ha detto aiuti ai pensionati e stop Fornero voleva dire tagli alle rivalutazioni delle pensioni”. Così il presidente del M5S Giuseppein sede di dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgiain vista del Consiglio europeo. “Quando ha detto blocco navale intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto di voler dare ampio spazio al merito intendeva dire ‘riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Così l’Ue deve cambiare rotta su green - debito e guerre. Cosa ha detto Meloni in Parlamento - Stesso schema sul debito comune, dove Meloni specifica che l’Ue dovrebbe verificare possibili strumenti di debito comune, così come lavorare per “riuscire finalmente a mobilitare adeguatamente il capitale privato”, ha aggiunto poi la premier. In che modo? Innanzitutto con un approccio diverso, tarato sulla coerenza. (Formiche.net)

Scontro tra Meloni e M5s : “Il giorno che mi faccio spiegare da voi cosa ho detto - mi dimetto” - Ma garantisco che il concetto non è difficile", ha aggiunto mentre dai banchi del Movimento si sollevavano grida e la seduta, fin lì abbastanza tranquilla, si è movimentata. GIORGIA MELONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO "Capisco bene come vi muovete, il giorno che mi farò spiegare cosa ho detto dall'M5s giuro che mi dimetto", ha continuato Meloni mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ... (Quotidiano.net)

Meloni contro con il M5s : “Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un vostro esponente - mi dimetto…”. Bagarre in Senato - L'articolo Meloni contro con il M5s: “Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un vostro esponente, mi dimetto…”. Non so se non ha capito ma il concetto non è difficile” ha affermato Meloni rivolgendosi alla senatrice pentastellata. “Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5s, mi dimetto…” ha poi ironizzato. (Ilfattoquotidiano.it)