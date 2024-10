Concorso Dirigenti Scolastici: più di 2.000 candidati affronteranno la prova scritta il 30 ottobre. 70/100 il punteggio minimo per superarla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prova scritta del Concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, di cui al DDG n. 2788 del 18 Dicembre 2023, si terrà il prossimo 30 ottobre 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in un unico turno giornaliero su tutto il territorio nazionale. Le operazioni di identificazione partiranno alle 13.30. L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici: più di 2.000 candidati affronteranno la prova scritta il 30 ottobre. 70/100 il punteggio minimo per superarla . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladelordinario per il reclutamento dei, di cui al DDG n. 2788 del 18 Dicembre 2023, si terrà il prossimo 302024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in un unico turno giornaliero su tutto il territorio nazionale. Le operazioni di identificazione partiranno alle 13.30. L'articolo: più di 2.000lail 30. 70/100 ilper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre : dove si svolge. Abbinamenti aule-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] - L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamenti aule-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre : dove si svolge. Abbinamenti aule-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] - L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli abbinamenti sedi-candidati. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall’USR. (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici 2024 : candidate in gravidanza potranno rinviare prova scritta del 30 ottobre? - La prova si terrà in un turno unico, su tutto il territorio nazionale, e interesserà gli oltre 2. Il 30 Ottobre 2024, dalle ore 14. 194. L'eventuale assenza nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. (Orizzontescuola.it)