Como Lake Conferences 2024, Ferrieri (ANGI): “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Como Lake Conferences 2024, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como Lake Conferences 2024 - Ferrieri (ANGI) : “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” - L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori tra i protagonisti della kermesse a Como con la presenza del gotha delle istituzioni e delle imprese Como Lake Conferences 2024, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del […]. (Sbircialanotizia.it)

Como Lake Conferences 2024 - Ferrieri (ANGI) : “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” - Un momento di grande valore che ha reso così protagonisti anche i giovani innovatori italiani in un confronto propositivo al quale hanno partecipato importanti stakeholder tra cui: Marco Travaglini, Founder di Mama Industry; Danilo Broggi, Presidente del Centro per la cultura di Impresa; Enrico Bombelli, Segretario generale presso ConfLombardia; Lorenzo Gubian, Direttore Generale Aria Spa; Marco ... (Romadailynews.it)

ComoLake 2024 - Ghiglia (Gpdp) : “Bilanciare esigenze imprese e preservazione del dato personale” - Il regolamento generale per la protezione dei dati personali è quindi un presidio […]. Questi dati, che hanno dietro un'umanità e una persona, hanno l’assoluta necessità di essere protetti e tutelati in rete. “Nell’era digitale, in cui la nostra vita online diventa sempre più importante ed impattante, è ovvio che noi ci trasformiamo in ‘persone dato’. (Sbircialanotizia.it)