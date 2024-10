Cina, il messaggio di Xi Jinping: viaggio nella provincia di fronte all’isola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Cina non allenta la pressione su Taiwan. Il leader cinese Xi Jinping arriva fino alla contea di Dongshan, proprio di fronte a Taiwan. L'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan ripete che Pechino non rinuncerà, se necessario, all'uso della forza. Lo fa dopo le recenti manovre militari cinesi, con l'attenzione riaccesa sullo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lanon allenta la pressione su Taiwan. Il leader cinese Xiarriva fino alla contea di Dongshan, proprio dia Taiwan. L'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan ripete che Pechino non rinuncerà, se necessario, all'uso della forza. Lo fa dopo le recenti manovre militari cinesi, con l'attenzione riaccesa sullo

