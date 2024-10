Cina: Fiera di Canton espone prodotti a basse emissioni di carbonio (1) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – Dei visitatori osservano i veicoli a nuova energia durante la Fiera di Canton a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 15 ottobre 2024. Ieri qui ha preso il via la 136ma China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta come Fiera di Canton, che ha messo in mostra una serie di prodotti esposti a bassa emissione di carbonio. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Fiera di Canton espone prodotti a basse emissioni di carbonio (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – Dei visitatori osservano i veicoli a nuova energia durante ladia Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 15 ottobre 2024. Ieri qui ha preso il via la 136ma China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta comedi, che ha messo in mostra una serie diesposti a bassa emissione di. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : al via 136ma Fiera Canton con piu’ opportunita’ di mercato per partner commerciali (2) - Molti nuovi prodotti, aziende, tecnologie e modelli commerciali stanno facendo il loro debutto, attirando 147. (Xin) Agenzia Xinhua. 000 espositori che presentano 1,15 milioni di nuovi prodotti. Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – La 136ma edizione della China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta come Fiera di Canton, ha preso il via ieri a Guangzhou, capoluogo della ... (Romadailynews.it)

