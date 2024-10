Romadailynews.it - Cina: al via 136ma Fiera Canton con piu’ opportunita’ di mercato per partner commerciali (2)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – Laedizione della China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta comedi, ha preso il via ieri a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong. A tema “Servire lo sviluppo di alta qualita’, promuovere l’apertura di alto livello”, questa edizione dellacontadi 30.000 espositori che presentano 1,15 milioni di nuovi prodotti. Molti nuovi prodotti, aziende, tecnologie e modellistanno facendo il loro debutto, attirando 147.000 acquirenti stranieri che si sono pre-registrati per la. L’evento si svolgera’ in tre fasi tra ieri 15 ottobre e il 4 novembre. (Xin) Agenzia Xinhua