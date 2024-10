Casertanews.it - Chef casertano in Brasile per rappresentare la Regione Campania

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Antimo Migliaccio,di Sant’Arpino (in provincia di Caserta), rappresenterà laalla 13^ Settimana della Cucina regionale italiana in(in programma dal 21 al 27 ottobre 2024) nell’anno speciale in cui si festeggia il 150mo anniversario dell’immigrazione italiana in