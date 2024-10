Ilfattoquotidiano.it - Caso Vattani, giovedì ultima udienza sulla petizione che chiedeva la revoca della nomina del governo. Al giornalista chiede 50mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A gridar “fascisti” non vanno su Marte ma fanno carriera. Ma chi lo dice finisce in tribunale. C’è una buona causa per interrogarsi ancora sul tema ed è quella per diffamazione che si discute domani,, al tribunale di Genova intentata contro ilLorenzo Tosa da Mario, il diplomatico che la stampa ribattezzò “il console fascio rock” che il 26 gennaio scorso ilMeloni ha promosso al grado di ambasciatore in Giappone, dove era come commissario per l’Expo di Osaka, con uno stipendio di milleal giorno, più rimborsi spese. La causa risale al 2021, quando Tosa insieme ad Andrea Scanzi e Saverio Tommasi, promosse unasu Change.org perre al presidente Mattarella dire ladia Osaka.