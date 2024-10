Calcio: Bologna. Operato El Azzouzi per ernia cervicale, out 2 mesi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In gruppo Fabbian, attesi nelle prossime ore gli altri nazionali Bologna - Il Bologna perde probabilmente fino a fine anno Oussama El Azzouzi. Il giocatore, fa sapere il club in una nota, "è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione di un'ernia cervicale, eseguito dal professor Pierre B Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Bologna. Operato El Azzouzi per ernia cervicale, out 2 mesi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In gruppo Fabbian, attesi nelle prossime ore gli altri nazionali- Ilperde probabilmente fino a fine anno Oussama El. Il giocatore, fa sapere il club in una nota, "è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione di un', eseguito dal professor Pierre B

Bologna - intervento chirurgico per El Azzouzi : due mesi di stop - “Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla gara di sabato: oggi i ragazzi di Mister Italiano hanno svolto lavoro tattico e partitella. Giovanni Fabbian, dopo essere subentrato ieri al 54? con l’Italia U21, si è allenato con i compagni, così come Tommaso Pobega. Infine, il club conclude: “In giornata rientreranno a Bologna questi reduci dalle Nazionali: Samuel Iling-Junior (90? ... (Sportface.it)