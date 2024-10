Liberoquotidiano.it - Buchmesse, Mollicone: "Da Giuli intervento di alto profilo, comprensibile anche per opposizione"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 15 ott. (Adnkronos) - "Dadima - potremmo dire con una battuta -dall'Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura di sintesi. Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa. Bella la citazione di Levi sul patrimonio culturale, inteso come unità inscindibile di paesaggio, storia e arte che, come ha detto il ministro, rappresenta l'autobiografia della nazione". Così dichiara il Presidente della Commissione Editoria della Camera Federiconel corso dellaa Francoforte. "Sosterremo gli editori tramite la riforma che in commissione stiamo portando avanti - ha continuato- difenderemo l'editoria nazionale come abbiamo già fatto con la legge anti-pirateria digitale.