Buchmesse - ministra Roth : "Il pensiero libero e aperto è minacciato" - 0) organizzato da Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori (Aie). Francoforte, 15 ott. I libri suscitano la curiosità dell'ignoto. Più impariamo, più sappiamo, più aumenta la curiosità del nuovo e la passione contro il populismo, le fake news e l'odio. (Liberoquotidiano.it)

