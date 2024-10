Buchmesse, ministra Roth: "Il pensiero libero e aperto è minacciato" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 15 ott. (Adnkronos) - "Il libro ci unisce. I libri hanno dato inizio a una rivoluzione del pensiero, soprattutto nell'illuminismo. Il pensiero libero e aperto si vede ancora oggi minacciato. In Russia, Iran, Cina e in altri luoghi gli autori vengono perseguitati e uccisi. Anche in Europa vediamo pericolose tendenze. Non possiamo permetterlo” ha dichiarato Claudia Roth, ministro per la cultura e i media della Repubblica Federale di Germania. L'esponente del governo tedesco ha parlato nella Harmonie Hall del Congress Center dove è stata inaugurata la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte. "I libri hanno bisogno di libertà e democrazia – ha proseguito Roth - I libri sono opinione pubblica, cultura e arte. I libri suscitano la curiosità dell'ignoto. Liberoquotidiano.it - Buchmesse, ministra Roth: "Il pensiero libero e aperto è minacciato" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 15 ott. (Adnkronos) - "Il libro ci unisce. I libri hanno dato inizio a una rivoluzione del, soprattutto nell'illuminismo. Ilsi vede ancora oggi. In Russia, Iran, Cina e in altri luoghi gli autori vengono perseguitati e uccisi. Anche in Europa vediamo pericolose tendenze. Non possiamo permetterlo” ha dichiarato Claudia, ministro per la cultura e i media della Repubblica Federale di Germania. L'esponente del governo tedesco ha parlato nella Harmonie Hall del Congress Center dove è stata inaugurata la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte. "I libri hanno bisogno di libertà e democrazia – ha proseguito- I libri sono opinione pubblica, cultura e arte. I libri suscitano la curiosità dell'ignoto.

