Bresciatoday.it - Bozzoli in fuga dopo l'omicidio dello zio: "Ecco perché non è stato subito arrestato"

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nessuna misura cautelare nei confronti di Giacomoprima che la sentenza fosse definitiva in quanto, "dal momento della avocazione, disposta con provvedimento del 19 marzo 2018, e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti