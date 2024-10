Borsa | Milano apre in calo -045%

Borsa: Milano apre in calo (-0,45%) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avvio in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,45% a 34.423 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo (-0,45%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avvio in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,45% a 34.423 punti.

