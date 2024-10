Borsa | l' Europa apre incerta bene Londra +06%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre incerta, bene Londra (+0,6%)

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avvio incerto per le Borse europee, in scia ai risultati deludenti di Lvmh e Asml. Parigi ha iniziato le contrattazioni invariata, Francoforte cede lo 0,11% mentreavanza dello 0,65% dopo che l'inflazione è scesa sotto il 2% a settembre per la prima volta negli ultimi tre anni e mezzo.