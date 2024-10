Messinatoday.it - Bonifica e riqualificazione ex Sanderson, Russo chiede un Consiglio straordinario

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è un caso se il Comitato parla di bomba ecologica riferendosi all'area ex. Ladella vasta zona di Pistunina resta ancora un miraggio complice il definanziamento del progetto per il polo fieristico e il rimpallo di competenze tra Esa e Regione. Ma ladei