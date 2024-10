Blocco del traffico a Roma, tornano le domeniche ecologiche: date e zone interessate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per agevolare il traffico e la tutela dell’ambiente, a Roma tornano le domeniche ecologiche confermate dalla Giunta Capitolina che ha approvato la programmazione del calendario. L’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha pianificato le date e le zone sottoposte al Blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde. Di seguito date e altri dettagli relativi al periodo invernale 2024-2025. domeniche ecologiche a Roma: le date Secondo quanto si legge sul calendario pubblicato sul sito istituzionale Roma Capitale, le domeniche ecologiche programmate sono 5 e le fasce orarie previste sono: 7:30-12:30 e 16:30-20:30. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per agevolare ile la tutela dell’ambiente, aleconfermate dalla Giunta Capitolina che ha approvato la programmazione del calendario. L’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha pianificato lee lesottoposte altotale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde. Di seguitoe altri dettagli relativi al periodo invernale 2024-2025.: leSecondo quanto si legge sul calendario pubblicato sul sito istituzionaleCapitale, leprogrammate sono 5 e le fasce orarie previste sono: 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 20:00 - luceverde. Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora bravi code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria ed in esterna tra la Roma Fiumicino e l'appia code sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini a Tor Cervara in direzione del raccordo ancora intenso Anche il traffico sulla Tangenziale Est con rallentamenti tra la Tiburtina e la Nomentana verso

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 19:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora bravi code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria ed in esterna tra la Roma Fiumicino e l'appia code sul tratto Urbano della A24 da via Filippo

Traffico Roma del 15-10-2024 ore 19:00 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione traffico ancora intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e dalla Nomentana Tiburtina se sta situazione lungo la