Sport.quotidiano.net - Berrettini, la Svezia è amara: sconfitta con Stricker, numero 317 Atp

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stoccolma, 16 ottobre 2024 –per Matteo. L’azzurro si ferma al secondo turno nel "Bnp Paribas Nordic Open", Atp 250 (montepremi di 690.135 euro) alla ‘Kungliga Tennishallen’ di Stoccolma, in. Il tennista romano,42 del mondo, si è arreso in due set allo svizzero Dominic, ex top 100 oggi317 Atp e in tabellone grazie al ranking protetto, vincente in due set con il punteggio di 7-6 (6) 6-4. L'elvetico se la vedrà per un posto in semifinale con il vincente dell'ottavo tra il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie3, ed il francese Quentin Halys. Gli altri risultati Tallon Griekspoor (Ned, 7) b. Jacob Fearnley (Gbr) 7-6( 0) 6-3 Stanislaw Wawrinka (Sui) b. Brandon Nakashima (Usa, 6) 6-4 6-4 Alejandro Davidovich Fokina (Esp) b. Thiago Agustin Tirante (Arg) 7-6 (2) 6-2 Quentin Halys (Fra) b. Sumit Nagal (Ind) 6-0 6-4