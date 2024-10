Bene le banche in Borsa, la manovra non spaventa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il contributo di circa 3,5 miliardi di euro che verrà chiesto alle banche per contribuire alla manovra finanziaria non spaventa gli investitori. I titoli del comparto del credito sono i migliori a Piazza Affari e tra i pochi positivi sul listino milanese: Mps avanza dello 0,7%, Unicredit dello 0,6%, Intesa dello 0,4%, Bper dello 0,1% mentre Mediobanca e Popolare di Sondrio sono stanzialmente invariate e Banco Bpm cede lo 0,4%. Poco mosse anche le assicurazioni con Generali che cede lo 0,2% e Unipol invariata. Quotidiano.net - Bene le banche in Borsa, la manovra non spaventa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il contributo di circa 3,5 miliardi di euro che verrà chiesto alleper contribuire allafinanziaria nongli investitori. I titoli del comparto del credito sono i migliori a Piazza Affari e tra i pochi positivi sul listino milanese: Mps avanza dello 0,7%, Unicredit dello 0,6%, Intesa dello 0,4%, Bper dello 0,1% mentre Mediobanca e Popolare di Sondrio sono stanzialmente invariate e Banco Bpm cede lo 0,4%. Poco mosse anche le assicurazioni con Generali che cede lo 0,2% e Unipol invariata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - vince il coraggio : 3 - 5 miliardi dalle banche. Meloni : “Andranno a sanità e fragili” - Durante le repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, al leader di Avs Nicola Fratoianni che aveva chiesto coraggio sugli extraprofitti, Meloni aveva spiegato che “potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo”. (Secoloditalia.it)

Manovra 2025 da 30 mld€ - ok dal cdm : dal bonus neonati di 1000 euro ai 3 - 5 mld dalle banche per la sanità - tutte le misure - Pensioni, fringe benefit, bonus ristrutturazioni, taglio del cuneo e tanto altro. Vediamo assieme le misure approvate dal Consiglio dei ministri La manovra finanziaria del 2025 da 30 miliardi di euro ha ricevuto l'ok dal Consiglio dei ministri. Sono tante le novità, dal bonus bebè da 1000 eur . (Ilgiornaleditalia.it)

Bonus neonati - lavoro - contributo banche : ecco le misure principali della Manovra - "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Il bonus neonati da mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, il contributo da banche e assicurazioni. (Webmagazine24.it)