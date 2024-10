Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Vis under 19 e Vis Rosa al tappeto. Bene l’under 17

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alti e bassi per le formazioni senior e giovanili di Bondi Vis 2008 e Istituti Polesani Vis. Partendo dall’19 Eccellenza, è arrivato il secondo ko di fila in campionato sul campo della Virtus Siena (81-73): i ragazzi di coach Santi pagano l’ennesimo approccio troppo soft al match, ed un primo quarto disastroso chiuso sotto addirittura 30-15. Da lì in avanti è una lunga rincorsa che però non si concretizza con i due punti: nella seconda frazione infatti la Vis rimonta fino al -3 dell’intervallo (48-45), ma nella ripresa Siena riallunga nuovamente e conduce per tutti i venti minuti con scarti vicini alla doppia cifra. I tentativi dell’ultimo quarto non vanno a buon fine, e per i giovani biancazzurri arriva il secondo ko di fila. Duro il commento di coach Santi nel post gara: "Troppi ragazzi sono superficiali nelle giocate, mi rifiuto di pensare che siamo questi".