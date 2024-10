Genovatoday.it - Autonomia e disabilità, Carissimo (M5s) e Macrì (Genova Inclusiva): "Campagna elettorale sulla pelle dei nostri figli"

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Proprio vero che basta unaperché le cadreghe corrano ai ripari e facciano una delle tante cose mai fatte come si deve in anni di legislatura. L’ultima è quella secondo cui Regione avrebbe approvato lo stanziamento di un milione e 740mila euro per l’integrazione scolastica e