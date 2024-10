Viterbotoday.it - Aut aut della Lega a Vetralla: "A noi l'assessorato al bilancio o passiamo all'opposizione"

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lainterviene "a gamba tesa" sulla situazione politica di, chiedendo un incontro urgente con la segreteria provinciale di Forza Italia per affrontare il tema del rimpasto di giunta. In un comunicato, il partito esprime preoccupazione per una situazione che, a loro dire, mette in