Anziani Bernabei Italia Longeva | Invecchiamento per la prima volta al G7 Salute

'Tra i pilastri della longevità in Salute stili di vita, screening e vaccini' Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "Anche il G7 Salute per la prima volta si è occupato di Invecchiamento di successo e in buona Salute perché ci si è resi conto che se non si invecchia bene i Sistemi sanitari crash

G7 salute : il focus sull’invecchiamento sano e duraturo sottolinea una questione critica - 402 cittadini con più di 90 anni, un aumento significativo rispetto all’anno precedente. La strategia di prevenzione vaccinale nell’anziano La prevenzione vaccinale ha assunto un ruolo centrale nel dibattito del G7 Salute, specialmente in merito alle patologie respiratorie che affliggono gli anziani. (Gaeta.it)

