Anticipazioni The Family la puntata di oggi 16 Ottobre

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi16Ilyas confessa a Serap che Bedri è suo figlio, una verità nascosta a lungo. Intanto, Aslan prepara un piano per sbarazzarsi di Bedri, che continua a interferire nei suoi affari. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.