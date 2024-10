Corrieretoscano.it - Angelina Mango costretta a rimandare i concerti: problemi di salute

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il concerto diin programma a Napoli il 15 ottobre 2024 è stato posticipato al 18 novembre 2024. Anche il live previsto a Molfetta il 16 ottobre subirà un rinvio, ora fissato per il 19 novembre. Fonte su TicketOne. La cantante ha dovuto interrompere il suo tour sold out dopo un solo concerto a Napoli a causa di una rinofaringite acuta. Su Instagrampubblica la seguente storia: “”Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendereho deciso che non è il momento di essere testarda, e di ascoltare il mio team per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima”, ha dichiarato attraverso le storie di Instagram. Fonte: Storia IG @si era esibita in un doppio live a Roma il 12 e 13 ottobre, e il 14 ha debuttato a Napoli.