Android 15 è ufficialmente disponibile | smartphone compatibili e furti bloccati con IA

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Google harilasciato15, introducendo una serie di innovazioni che puntano a migliorare la sicurezza e l’usabilità dei dispositivi mobili. Tra le principali novità di questa versione c’è l’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) per proteggere glidai. Grazie a sensori avanzati,15 è in grado di rilevare i movimenti sospetti, come il tentativo di strappare il telefono dalle mani del proprietario. In questi casi, lo schermo si blocca automaticamente, impedendo l’accesso non autorizzato.15con IA Un’altra innovazione è il “Theft Detection Lock”, che sfrutta l’IA per rilevare attività insolite, come tentativi di disconnessione dalla rete o tentativi ripetuti di sblocco falliti, bloccando immediatamente il dispositivo.