"Ammazza che giannetta!", sai perché a Roma si dice così quando tira vento? La curiosità che forse non conosci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Conoscete tutti i modi di dire del dialetto Romano e il loro significato? Oggi vogliamo parlarvi dell'espressione "Ammazza che giannetta", molto usato nel centro Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo. "Ammazza che giannetta", curiosità e dettagli sull'espressione Romana Ammazza che giannetta è un modo di dire quando il vento freddo giunge a Roma portando la Tramontana di alcuni giorni d'inverno. Da cosa ha origine tale espressione? Il termine è stato usato dai cittadini e nasconde diverse spiegazioni. LEGGI ANCHE: — 'Fa venì il latte alle ginocchia', sai perché si dice così e l'origine di questo detto? ?>> A quanto pare c'entra una certa Gianna, signora di mezza età, che per contrastare le sue fastidiose caldane tendeva sempre ad aprire le finestre.

