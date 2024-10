Allerta meteo in Liguria: torrenti esondati nel Savonese, linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta. Scuole chiuse a La Spezia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) torrenti esondati in provincia di Savona, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta e chiuso un tratto della via Aurelia a causa di una frana. Peggiora la situazione in Liguria a causa della perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterreano e che, nelle prossime ore, porterà piogge intense sul Nord Ovest e sulla Toscana. L’Allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il Dipartimento ha valutato una Allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell’Emilia-Romagna. Liguria – Particolarmente colpito il Savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. Ilfattoquotidiano.it - Allerta meteo in Liguria: torrenti esondati nel Savonese, linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta. Scuole chiuse a La Spezia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in provincia di Savona, lae chiuso un tratto della via Aurelia a causa di una frana. Peggiora la situazione ina causa della perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterreano e che, nelle prossime ore, porterà piogge intense sul Nord Ovest e sulla Toscana. L’che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte,, Emilia-Romagna e Toscana. Il Dipartimento ha valutato unaarancione per su alcuni settori dellae dell’Emilia-Romagna.– Particolarmente colpito il, dove sono diversi ie a rischio esondazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiumi esondati in Liguria per il maltempo - chiusa l'autostrada A10 e la ferrovia : diramata allerta arancione - Liguria in ginocchio a causa del maltempo: le forti piogge hanno causato l'esondazione di diversi fiumi e torrenti, chiusa la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. (Notizie.virgilio.it)

Maltempo in Liguria - esondati fiumi : bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia - A causa delle intense piogge che hanno colpito la provincia di Savona, si registrano allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e […] The post Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia appeared first on L'Identità . . Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord, dove la perturbazione di origine atlantica sta portando in queste ore ... (Lidentita.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezioni : ecco dove - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle... (Leggo.it)