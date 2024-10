Alimentazione, Freni: “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sottosegretario ministero dell’Economia e delle finanze in un videomessaggio al Cirfood District: "Su ritardi pagamenti pa stiamo lavorando e intendiamo accelerare" “La ristorazione collettiva richiede oggi più che mai la nostra Attenzione, non soltanto perché è un settore ad altissimo impatto di lavoro femminile e quindi merita maggiore considerazione, soprattutto nell’ottica di uno sviluppo Sbircialanotizia.it - Alimentazione, Freni: “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sottosegretario ministero dell’Economia e delle finanze in un videomessaggio al Cirfood District: "Su ritardi pagamenti pa stiamo lavorando e intendiamo accelerare" “Lacollettiva richiede oggi più che mai la nostra, non soltanto perché è un settore ad altissimodie quindi merita maggiore considerazione, soprattutto nell’ottica di uno sviluppo

