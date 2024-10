Alimentazione, Freni: “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La ristorazione collettiva richiede oggi più che mai la nostra Attenzione, non soltanto perché è un settore ad L'articolo Alimentazione, Freni: “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Alimentazione, Freni: “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Lacollettiva richiede oggi più che mai la nostra, non soltanto perché è un settore ad L'articolo: “super” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Alimentazione - Freni : “Attenzione su ristorazione per alto impatto lavoro femminile” - Il sottosegretario ministero dell’Economia e delle finanze in un videomessaggio al Cirfood District: "Su ritardi pagamenti pa stiamo lavorando e intendiamo accelerare" “La ristorazione collettiva richiede oggi più che mai la nostra attenzione, non soltanto perché è un settore ad altissimo impatto di lavoro femminile e quindi merita maggiore considerazione, soprattutto nell’ottica di uno sviluppo ... (Sbircialanotizia.it)

La ristorazione collettiva per un futuro sostenibile : l’importanza di un’alimentazione consapevole - Le sfide dell’equilibrio economico nella ristorazione collettiva Accanto alle dimensioni sociale e ambientale, esiste anche una dimensione economica che non può essere sottovalutata. Questo è cruciale non solo per migliorare la salute individuale, ma anche per creare una cultura alimentare più consapevole e responsabile. (Gaeta.it)