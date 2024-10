Albania, apre un ristorante 'a tema' Giorgia Meloni vicino al campo migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) apre in Albania, a Shenjin, una trattoria 'a tema' Giorgia Meloni. Al suo interno oltre 70 ritratti della presidente del Consiglio Italiana, nelle vicinanze del luogo dove è stato aperto uno dei centri per migranti richiedenti asilo gestito dall'Italia su suolo albanese. "Non ci siamo tanto abituati in Italia", spiega un turista italiano arrivato per pranzo nel ristorante. Al suo interno, sono presenti anche ritratti dell'omologo albanese di Meloni, Edi Rama. Una nave della Marina italiana è arrivata proprio mercoledì 16 ottobre al porto albanese di Shengjin per portare con sé il primo gruppo di 16 migranti intercettati in acque internazionali. Liberoquotidiano.it - Albania, apre un ristorante 'a tema' Giorgia Meloni vicino al campo migranti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in, a Shenjin, una trattoria 'a. Al suo interno oltre 70 ritratti della presidente del Consiglio Italiana, nelle vicinanze del luogo dove è stato aperto uno dei centri perrichiedenti asilo gestito dall'Italia su suolo albanese. "Non ci siamo tanto abituati in Italia", spiega un turista italiano arrivato per pranzo nel. Al suo interno, sono presenti anche ritratti dell'omologo albanese di, Edi Rama. Una nave della Marina italiana è arrivata proprio mercoledì 16 ottobre al porto albanese di Shengjin per portare con sé il primo gruppo di 16intercettati in acque internazionali.

Ue apre i negoziati di adesione con Albania - Rama : “Per noi l’Ue è l’unico posto in cui essere” - . premier albanese ha ironizzato ringraziando Putin, perché con l'invasione all'Ucraina ha fatto aprire gli occhi all'Ue su quanto i Balcani occidentali siano necessari all'Unione per diventare più forte L'articolo Ue apre i negoziati di adesione con Albania, Rama: “Per noi l’Ue è l’unico posto in. (Ildifforme.it)

Ue apre primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Albania - Nella riunione odierna a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei 'Fondamentali', che a sua volta racchiude cinque capitoli negoziali tematici. Lo annuncia su X il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al "traguardo importante" raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione europea. (Quotidiano.net)