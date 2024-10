2anews.it - Al Teatro Madrearte annunciata la nuova stagione artistica 2024-2025

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al” di Villaricca, 12 spettacoli in abbonamento e 4 eventi fuori programma. Si inizia il 26 ottobre con Ettore Massa con lo spettacolo “Ommun napoletano in Tibet”.lateatrale del” di Villaricca, 12 spettacoli in abbonamento e 4 eventi fuori programma che attraversano ilcomico e di