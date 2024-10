Amica.it - Al ginocchio o in versione cuissard, larghi o affusolati, ora i boots scelgono il colore di tendenza della stagione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’accessorio più desideratoautunnale? No, non stiamo parlando solo di it bags o delle décolletée più eleganti. A dominare tra gli acquisti nelle boutique e online, a sorpresa, sono gli stivali bordeaux. Ricercatissimi perché riuniscono in un unico item due tendenze molto forti. Vale a dire gli stivali alti o ine ilrosso bordeaux, che stiamo vedendo dappertutto. Riportato in auge da Sabato de Sarno per Gucci con il nome di Rosso Ancora e poi arrivato su altre passerelle in diverse sfumature più o meno scure, questa gradazione intensa e scusa di rosso che ricorda il vino ha conquistato il pubblico in poco tempo. E ha invaso le collezioni per lafredda con abiti e accessori. Gli stivali bordeaux sembrano però i più quotati.