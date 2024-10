Airbnb arriva la Rete di co-host per gestire il proprio alloggio

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ospitare conè uno dei modi migliori per guadagnare grazie al, ma non tutti hanno il tempo di farlo. Ecco perchéha introdotto ladi co-, che permette di trovare facilmentedel luogo con ottime valutazioni, disponibili aunaltrui. Non solo: per offrire agli