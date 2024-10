Anteprima24.it - Aggredito e insultato, bimbo autistico vittima di bulli. Tre ragazzini ammoniti, due denunciati nel casertano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInsulti, aggressioni fisiche e verbali: il tutto poi veicolato su una apposita chat. E’ l’inferno vissuto da un tredicenne della provincia di Caserta, affetto da autismo,zzato per lunghi mesi dai suoi compagni di scuola media. Alla fine, esasperato, ha raccontato tutto ai genitori che hanno denunciato le violenze alla polizia e i cinque giovanissimi aguzzini sono stati individuati. Tre di loro, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, sono stati raggiunti da provvedimenti di ammonimento del questore di Caserta Andrea Grassi: due hanno 12 e 13 anni, dunque non sono imputabili penalmente, ma l’ammonimento è stato possibile grazie al Decreto Caivano, che estende questo strumento anche ai minori di 14 anni e che prevede sanzioni amministrative per i genitori.