Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce un’infermiera, arrestato grazie al nuovo decreto legge

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Reggio Emilia, 16 ottobre 2024 – Ha aggreditodell’ospedale Santa Maria Nuova ed è statoin flagranza di reato in virtù della nuova normativa in vigore dal 2 ottobre scorso. A finire in manette, con l’accusa di lesioni, un 51enne – pregiudicato e con diversi precedenti penali – che si è scagliato prima verbalmente e poi fisicamente contro l’infermiera che lo stava curando nel reparto di medicina II all’Arcispedale. L’uomo, in forte stato d’agitazione, è stato calmato e infine bloccato dagli agenti del posto di polizia al pronto soccorso. Una volta portato in questura, è stato applicato – per la prima volta nel Reggiano – il recenten. 137 del 2024 con “misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura dell’esercizio delle loro funzioni”.